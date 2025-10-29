Ефимов: Новый ЖК с образовательным комплексом построят по проекту КРТ в ЗАО

Земельный участок на Озерной улице реорганизуют по программе комплексного развития территории в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО), проект опубликован на сайте mos.ru. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Город проработал проект комплексного развития территории, предусматривающий реорганизацию участка площадью 4,26 гектара на Озерной улице. В течение пяти лет здесь планируется сформировать полноценный жилой квартал с образовательным комплексом на 750 мест. Общая площадь недвижимости составит около 106 тысяч квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят, озеленят и обеспечат локальной улично-дорожной сетью. В результате реализации проекта создадут 400 рабочих мест», — отметил вице-мэр.



Поблизости от реорганизуемого участка расположена станция метро «Озерная».



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, суммарная площадь новых квартир достигнет 53,5 тысячи «квадратов», а рядом разместится образовательный комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 250 воспитанников и 500 учеников. В шаговой доступности расположены баскетбольно-футбольная площадка, кафе, аптеки, магазины и другие объекты инфраструктуры, а также зеленый бульвар.



Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

