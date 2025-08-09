Ефимов: Новый жилой квартал построят на севере Москвы в рамках проекта КРТ

Современный жилой квартал будет построен на севере Москвы на участке бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы» в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, уже утвержден проект планировки земельного участка.

«Проект планировки территории предусматривает строительство недвижимости на участке площадью 15,34 гектара в бывшей промзоне “Дегунино-Лихоборы”. К 2030-му на площадке построят современный жилой квартал, в том числе для реализации программы реновации, с социальной и деловой инфраструктурой», – уточнил заместитель мэра.



Ефимов рассказал, что сейчас развитием этой территории занимается инвестор, с которым в 2023 году город заключил договор. Он подчеркнул, что благодаря этому в этом районе Москвы будет создано около двух тысяч дополнительных рабочих мест.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что общая площадь квартир, которые построят по программе реновации в рамках проекта КРТ, составит 15,4 тысячи квадратных метров.

«Это даст возможность обеспечить жильем ориентировочно 500 москвичей», - добавил Овчинский.



Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская проинформировала, что в проекте планировки территории предусмотрено возведение около 240 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что утвержден проект планировки части промзоны «Дегунино-Лихоборы».

