Ефимов: Новый путепровод появится на участке Южной рокады

В Москве завершается строительство путепровода на участке Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка длиной 230 метров. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Завершается возведение путепровода над Кантемировской улицей. Объект пройдет над рокадой и обеспечит бессветофорную связь между улицей Кошкина и Кавказским бульваром. На данный момент полностью сооружены монолитные конструкции, выполнена укладка асфальта. Специалисты проводят работы по устройству технических помещений и системы водоотвода, продолжается строительство подъездных дорог. Открытие путепровода создаст дополнительную транспортную связь между районами Москворечье-Сабурово и Царицыно», — сказал вице-мэр.

Южная рокада проходит от улицы Верхние Поля в Капотне до развязки Рублевского шоссе с МКАД. Ее длина — порядка 40 километров.

По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, кроме путепровода, планируется построить порядка трех километров улично-дорожной сети, в частности, два подземных перехода на Кантемировской улице.

Строительство контролирует Мосгосстройнадзор. Уже организовано свыше 30 выездных проверок качества конструкций и материалов. По окончании строительства будет выполнена итоговая проверка, при отсутствии нарушений будет оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин открыл три путепровода на пересечении Южной рокады и Московского скоростного диаметра. Формирование основного хода рокады завершено.

