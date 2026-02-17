Ефимов: Новый путепровод появится на участке Южной рокады
В Москве завершается строительство путепровода на участке Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка длиной 230 метров. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Завершается возведение путепровода над Кантемировской улицей. Объект пройдет над рокадой и обеспечит бессветофорную связь между улицей Кошкина и Кавказским бульваром. На данный момент полностью сооружены монолитные конструкции, выполнена укладка асфальта. Специалисты проводят работы по устройству технических помещений и системы водоотвода, продолжается строительство подъездных дорог. Открытие путепровода создаст дополнительную транспортную связь между районами Москворечье-Сабурово и Царицыно», — сказал вице-мэр.
Южная рокада проходит от улицы Верхние Поля в Капотне до развязки Рублевского шоссе с МКАД. Ее длина — порядка 40 километров.
По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, кроме путепровода, планируется построить порядка трех километров улично-дорожной сети, в частности, два подземных перехода на Кантемировской улице.
Строительство контролирует Мосгосстройнадзор. Уже организовано свыше 30 выездных проверок качества конструкций и материалов. По окончании строительства будет выполнена итоговая проверка, при отсутствии нарушений будет оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин открыл три путепровода на пересечении Южной рокады и Московского скоростного диаметра. Формирование основного хода рокады завершено.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кубани НПЗ и резервуар с нефтепродуктами загорелись после атаки БПЛА
- СМИ: Telegram полностью заблокируют в России с 1 апреля
- Обойдемся без запретов: Фитнес-клубы выступили против дресс-кода
- На Пхукете шесть россиян пострадали при падении лифта
- Экономят на маленьких? Куда пропадают магазины детской одежды
- Тайсон и Мэйуэзер проведут бой в ДР Конго
- «Опасное повторение»: Бардин объяснил, почему не экспериментирует с ИИ
- Экс-госминистра Карабаха Варданяна приговорили к 20 годам тюрьмы
- Россиянам объяснили, почему гаджеты не будут дешеветь
- Над регионами России сбили еще 27 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru