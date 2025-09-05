Ефимов: Новый промкомплекс построят в Некрасовке в рамках реализации МаИП

Новый промышленный комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построят в ЮВАО. Для этого инвестору городские власти предоставили участок земли по льготной арендной ставке один рубль в год. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2024 года инвесторы могут получить участки для строительства производств в столице по ставке один рубль в год, приняв участие в специализированных торгах на право реализации масштабных инвестиционных проектов. Так, по итогам открытого аукциона была определена компания, которой город предоставил в аренду 0,67 га земли в районе Некрасовка по ставке один рубль в год. Договор заключен на пять лет – это срок, в течение которого необходимо завершить возведение объекта», – заявил вице-мэр.

Промкомплекс построят на пересечении Проектируемых проездов №4296 и №83, близ Транспортной улицы.

Площадь комплекса превысит 5300 квадратных метров. Здесь будут находиться заводы по производству строительной, автомобильной и иной промышленной продукции.

С назначением производства инвестор определится, исходя из видов разрешенного использования земельного участка.

По словам, министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в этом году заключили уже второй договор аренды участка по итогам торгов на право реализации МаИП в промышленной сфере. «Ранее другой компании было выделено 0,86 га в Новокосине рядом с Салтыковской улицей и Никольско-Архангельским проездом. Здесь девелопер сможет разместить промышленный парк площадью 14 тысяч квадратных метров», — пояснила она.

Торги на право реализации МаИП проводятся регулярно, что позволяет сократить сроки реализации и расширить круг потенциальных инвесторов. Данные о МаИП, выставленных на торги, размещаются на столичном Инвестиционном портале.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил месяцем московской промышленности октябрь 2025 года.

