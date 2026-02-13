Ефимов: Новый перегон на Рублево-Архангельской линии метро пройден на четверть
Проходка тоннелей на строящейся Рублево-Архангельской линии московского метро идет полным ходом. Тоннелепроходческие механизированные комплексы проделали уже свыше 25% дистанции между станциями «Рублево-Архангельское» и «Новорижская». О ходе работ рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Длина тоннеля между станциями «Рублево-Архангельское» и «Новорижская» превышает 2,5 километра. Проходку ведут щиты «Александра» и «София». Первый комплекс уже прошел более километра по левому тоннелю, второй – почти 500 метров по правому. Таким образом, на этом перегоне выполнено свыше четверти общего объема проходческих работ», – разъяснил заммэра.
Как отметил генеральный директор подрядчика, АО «Мосинжпроекта» Максим Гаман, проходка осуществляется в условиях сложной гидрогеологии и водонасыщенных грунтов. Часть дистанции щитам приходится преодолевать под ложем Захарковского карьера.
«Всего на Рублево-Архангельской линии работают шесть ТПМК – помимо «Александры» и «Софии», это соединяющие «Рублево-Архангельское» с «Липовой Рощей» шестиметровые щиты «Виктория» и «Натали», а также два 10-метровых гиганта «Мария» и «Лилия», которые прокладывают путь к будущей станции «Строгино» от строящихся «Липовой Рощи» и «Серебряного Бора» соответственно», – пояснил Гаман.
До этого уже были пройдены все перегоны от «Серебряного Бора» до существующих тоннелей, которые ранее соединяли станции «Шелепиха» и «Хорошевская» Большой кольцевой линии метро.
Согласно проекту, Рублево-Архангельская ветка подземки свяжет одноименную территорию, которая сейчас находится в стадии активного развития, с деловым центром «Москва-Сити». Длина новой линии составит свыше 27 километров. Она будет включать 12 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и БКЛ метро. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился интенсифицировать темпы прокладки Рублево-Архангельской линии.
Ранее Сергей Собянин рассказал, как строится самый длинный подводный тоннель столичного метро.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сийярто обвинил Зеленского в прекращении поставок нефти по «Дружбе»
- Apple продлила действие восьми товарных знаков в России
- «Хайп на хайпе?»: Почему Андреасян вступился за Богомолова
- Посол РФ посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Канаду
- Час интеллектуальных игр приравняли к 25 минутам бега
- СМИ: Стармер хочет создать многонациональную оборонную инициативу
- В Чебоксарах обрушилась часть кровли в жилом доме
- Юрист рассказал о специфических схемах мошенников в Telegram
- Гладков попросил жителей белгородского приграничья не носить камуфляж
- «Проигрышный вариант»: Трамп может выйти из переговоров по Украине из-за «упертости» Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru