Ефимов: Новый перегон на Рублево-Архангельской линии метро пройден на четверть

Проходка тоннелей на строящейся Рублево-Архангельской линии московского метро идет полным ходом. Тоннелепроходческие механизированные комплексы проделали уже свыше 25% дистанции между станциями «Рублево-Архангельское» и «Новорижская». О ходе работ рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Длина тоннеля между станциями «Рублево-Архангельское» и «Новорижская» превышает 2,5 километра. Проходку ведут щиты «Александра» и «София». Первый комплекс уже прошел более километра по левому тоннелю, второй – почти 500 метров по правому. Таким образом, на этом перегоне выполнено свыше четверти общего объема проходческих работ», – разъяснил заммэра.

Как отметил генеральный директор подрядчика, АО «Мосинжпроекта» Максим Гаман, проходка осуществляется в условиях сложной гидрогеологии и водонасыщенных грунтов. Часть дистанции щитам приходится преодолевать под ложем Захарковского карьера.

«Всего на Рублево-Архангельской линии работают шесть ТПМК – помимо «Александры» и «Софии», это соединяющие «Рублево-Архангельское» с «Липовой Рощей» шестиметровые щиты «Виктория» и «Натали», а также два 10-метровых гиганта «Мария» и «Лилия», которые прокладывают путь к будущей станции «Строгино» от строящихся «Липовой Рощи» и «Серебряного Бора» соответственно», – пояснил Гаман.

До этого уже были пройдены все перегоны от «Серебряного Бора» до существующих тоннелей, которые ранее соединяли станции «Шелепиха» и «Хорошевская» Большой кольцевой линии метро.

Согласно проекту, Рублево-Архангельская ветка подземки свяжет одноименную территорию, которая сейчас находится в стадии активного развития, с деловым центром «Москва-Сити». Длина новой линии составит свыше 27 километров. Она будет включать 12 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и БКЛ метро. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился интенсифицировать темпы прокладки Рублево-Архангельской линии.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как строится самый длинный подводный тоннель столичного метро.

