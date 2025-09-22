Ефимов: Новый образовательный комплекс построят на юго-востоке Москвы
Образовательный центр на 600 мест и торгово-развлекательный комплекс компания-застройщик возведет на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, строители приступили уже к возведению стен образовательного комплекса. Ефимов подчеркнул, что в Москве для создания комфортной городской среды параллельно со строительством жилых домов возводят социальную, коммерческую и деловую инфраструктуру.
«В Рязанском районе в составе жилого проекта появится образовательный комплекс и торгово-развлекательный центр. Строительство двух объектов уже ведется. Образовательный комплекс площадью 12,3 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 450 учеников и 150 воспитанников. Сейчас там идут монолитные работы, кладка наружных стен», – уточнил заместитель мэра.
Он также добавил, что после завершения строительства объект передадут в столичную систему образования.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что образовательный центр в Рязанском районе будет переменной этажности.
«В трехэтажной части детского сада оборудуют музыкальный и физкультурный залы, а также шесть групповых помещений, в четырехэтажном крыле школы – специализированные и универсальные учебные кабинеты, спортзал и зал для проведения мероприятий, а также лабораторно-исследовательские комплексы», - рассказал глава департамента.
Образовательный центр и торгово-развлекательный войдут в состав ЖК «Первый Рязанский», застройщиком которого выступает SIS Development.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новых образовательных учреждениях в Коммунарке.
