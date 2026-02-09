Ефимов: Новый медицинский центр появится в Даниловском районе Москвы

Новый многофункциональный медицинский центр появится в Даниловском районе Москвы. О деталях проекта сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На юге Москвы выделен земельный участок площадью 0,7 гектара для возведения современного и многопрофильного лечебно-диагностического центра: здесь расположатся терапевтические отделения и кабинеты для проведения приемов узкопрофильных специалистов», - рассказал он.

По его словам, инвестор построит здание на две тысячи «квадратов». Отмечается, что власти города следят за тем, чтобы рядом с жилыми домами всегда строилась необходимая для жителей инфраструктура.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что новый центр расположится на Большой Тульской улице рядом с жилыми кварталами. Местные жители смогут получать медицинские услуги в своем районе, а в пешей доступности от центра расположена станция метро.

