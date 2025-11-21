Ефимов: Новый корпус НИИ имени Склифосовского оснастят новейшим оборудованием
Современным оборудованием оснастят новый корпус НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В частности, здесь появятся десятки единиц тяжелого медицинского оборудования. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Новый корпус Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского займет площадь более 150 тысяч квадратных метров. Это будет один из самых современных медицинских объектов в России. Здание оснастят передовым оборудованием и комплектующими – всего здесь появится около 70 тысяч единиц, в том числе десятки единиц тяжелой техники, среди которых кибер-нож и гамма-нож, компьютерные, магнитно-резонансные томографы и другие», – отметил вице-мэр.
Стационар продолжит принимать пациентов, пока будет строиться новый корпус. Основная нагрузка придется на открытый в 2023 году флагманский центр. Площадь семиэтажного корпуса достигает 21,2 тысячи «квадратов».
Кроме того, будут функционировать центры трансплантации и трансфузиологии, а также токсикологический и ожоговый центры.
По словам главы столичного Департамента гражданского строительства Алексея Александрова, в новом корпусе предусмотрены 22 высокотехнологичные операционные, которые разделены на несколько блоков. В основном общехирургическом блоке оборудуют 12 операционных: шесть общепрофильных, две трансплантологические, две нейрохирургические и две травматологические. На пять операционных поделят блоки сердечно-сосудистой и гнойной хирургии. Также в корпусе появятся пять малых операционных.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о начале строительства нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
Строительство социальных объектов в столице отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru