Ефимов: Новый детский сад построят в районе Солнцево в Москве

Новый детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, построят на западе Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Трехэтажный детский сад площадью 6,8 тысячи квадратных метров построят на улице Матросова. Там оборудуют 14 групповых ячеек для воспитанников различных возрастов. В каждой будет игровая, спальня, раздевалка и буфет», – уточнил заместитель мэра.

По его словам, в здании также разместят кабинеты для развивающих занятий, пищеблок полного технологического цикла, медицинский кабинет, музыкальный и физкультурные залы.

Ефимов подчеркнул, что после завершения строительства детский сад передадут в городскую систему образования.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что вся прилегающая территория к детскому саду будет доступна для маломобильных групп населения.

«Для защиты детей от солнца и осадков поставят теневые навесы. Возле здания проведут комплексное благоустройство: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники», – добавил Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Раменках появится крупный образовательный комплекс.

