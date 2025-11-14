Ефимов: Новые жилые кварталы построят на востоке Москвы по 15 проектам КРТ

Новые жилые кварталы построят на востоке Москвы по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проработанные городом 15 проектов КРТ на востоке столицы предусматривают реорганизацию 132,2 гектара депрессивных площадок. Более половины площади – это территории пяти бывших промзон. В совокупности на всех участках построят свыше 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости», – уточнил заместитель мэра.

В частности, по словам Ефимова, там появится более 713 тысяч квадратных метров различной инфраструктуры, в том числе три детских сада на 850 мест, две школы вместимостью две тысячи учеников, два образовательных комплекса для трех тысяч школьников и 700 дошкольников.

Заместитель мэра также отметил, что в результате на востоке столицы создадут более 15 тысяч рабочих мест.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что операторы уже приступили к реализации девяти из 15 проектов КРТ.

В настоящее время в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.

