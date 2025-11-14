Ефимов: Новые жилые кварталы построят на востоке Москвы по 15 проектам КРТ
Новые жилые кварталы построят на востоке Москвы по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Проработанные городом 15 проектов КРТ на востоке столицы предусматривают реорганизацию 132,2 гектара депрессивных площадок. Более половины площади – это территории пяти бывших промзон. В совокупности на всех участках построят свыше 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости», – уточнил заместитель мэра.
В частности, по словам Ефимова, там появится более 713 тысяч квадратных метров различной инфраструктуры, в том числе три детских сада на 850 мест, две школы вместимостью две тысячи учеников, два образовательных комплекса для трех тысяч школьников и 700 дошкольников.
Заместитель мэра также отметил, что в результате на востоке столицы создадут более 15 тысяч рабочих мест.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что операторы уже приступили к реализации девяти из 15 проектов КРТ.
В настоящее время в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не без Лепса»: Бутман рассказал, как родилась их песня с Шаманом
- «С доставкой на диван!»: Онищенко назвал преступлением продажу вина через маркетплейсы
- Любезно на выход: Айтишники первыми попадут под сокращения в 2026 году
- Россиян предупредили, что покупка квартир в рассрочку скоро потеряет смысл
- Орбан: Венгрия подаст в суд на ЕС из-за отказа от российского газа
- В центре Рерихов заявили, что картины Рериха «по-тихому» отдали государству
- Гозман заочно получил 10 лет колонии за оправдание терроризма
- Омбудсмен не поверил, что в России заработает «охлаждение» сим-карт
- Юрист рассказал о наказании для владельцев кинотеатра в «Авиапарке» после пожара
- Туроператоры поспорили с Песковым из-за «охлажденных» сим-карт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru