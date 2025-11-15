Ефимов: Новые жилые дома по реновации построят по проекту КРТ в Перове

Четыре земельных участка суммарной площадью 2,28 га реорганизуют по программе комплексного развития территорий в районе Перово (ВАО), проект размещен на портале столичного правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По проекту КРТ в Перове планируется построить дома для реализации программы реновации общей площадью свыше 79 тысяч квадратных метров. Все новостройки будут предусматривать паркинги для жителей. Во дворах запроектированы детские площадки и другие благоустроенные общественные пространства. На первых этажах разместят магазины, сервисные службы, предприятия малого бизнеса, что позволит дополнительно создать в районе около 160 рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Реорганизуемые участки расположены на Новогиреевской улице, улицы Металлургов, а также на Зеленом проспекте. Поблизости расположены парки, поликлиники и школы, а также станция метро «Перово».

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, сегодня земельные участки используются неэффективно: на них расположены заброшенная котельная, автосервис, склады и офисы. Взамен здесь построят новые дома по программе реновации ветхого жилья. Площадь предусмотренных проектами квартир превысит 51 тысячу «квадратов», а ключи от нового жилья получат около 1800 москвичей.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что новостройки, возведенные по программы реновации, экономят по сравнению со сносимыми зданиями до 40% энергоресурсов.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

