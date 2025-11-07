Ефимов: Новые требования к оформлению ограждений на стройплощадках утвердили в столице

Для улучшения внешнего вида ограждений, а также повышения уровня информированности граждан о строящихся объектах правительство Москвы утвердило новые требования к оформлению временных ограждений на строительных площадках, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Теперь ограждения должны гармонично вписываться в городской ландшафт и быть более информативными.

«Максимально допустимая высота ограждения строительной площадки будет увеличена с 2,1 до шести метров с возможностью размещения на ней информации с названием проекта, контактными номерами телефонов и сайтом. Применение объемных световых букв и информационных носителей со сменными изображениями облегчит процесс осведомления граждан о текущем процессе строительства», – отметил Ефимов.

Планируется, что нововведения создадут более комфортную городскую среду и повысят прозрачность градостроительных процессов. Изменения вступят в силу с 1-го января 2026 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Для поддержания архитектурного облика столицы, внешний вид временных ограждений на строительных площадках будет согласовываться Архитектурным советом города Москвы и его комиссиями индивидуально, в каждом случае.

