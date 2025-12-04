Ефимов: Новые производственные объекты появятся по проекту КРТ в Гольянове

На месте бывшей промзоны «Калошино» (район Гольяново, ВАО) по проекту комплексного развития территории (КРТ) построят новый квартал с объектами производственной инфраструктуры, проект разместили на портале mos.ru. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проект КРТ в районе Гольяново предусматривает редевелопмент участка площадью 3,31 гектара в бывшей промзоне “Калошино”. Здесь построят здания площадью около 17,11 тысячи квадратных метров для размещения производственного предприятия. В результате создадут около 170 рабочих мест. Объем инвестиций в проект оценивается почти в четыре миллиарда рублей, а бюджетный эффект после его реализации – в 105 миллионов рублей в год», – отметил вице-мэр.

Реорганизуемый земельный участок находится в Черницынском проезде. По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, реализация проекта КРТ предусматривает строительство на месте складов, автомойки и других устаревших объектов высокотехнологичных производств. Кроме того, рядом на участке 5,32 га построят еще 79,8 тысячи квадратных метров производственных площадей также по проекту КРТ. Реализация обоих проектов обеспечит работой около 1000 человек.

Территория отличается высоким уровнем транспортной доступности. Развивается и улично-дорожная сеть района: по столичной Адресной инвестиционной программе здесь построят подземный пешеходный переход, эстакады и участок магистрали для соединения Курганской улицы и северного направления Московского скоростного диаметра.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что реализация проектов КРТ позволит создать новые рабочие места, общественные пространства и жилые кварталы в районах Бирюлево Восточное, Капотня, Покровское-Стрешнево, Южное Тушино и Внуково.

Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

