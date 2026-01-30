Ефимов: Новые объекты появятся по проекту КРТ в Чертанове Центральном

Промышленные и деловые здания будут построены на юге Москвы в районе Чертаново Центральное в рамках реализации программы комплексного развития территорий. Проект решения уже появился на сайте mos.ru. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках проекта комплексного развития территорий планируется реорганизовать участок площадью более 10 га. Он находится возле железнодорожных путей Павелецкого направления МЖД. Там построят современные производства и объекты общественно-делового назначения общей площадью 165 тысяч кв м», — уточнил вице-мэр.

По его словам, проект привлечет около 32,75 миллиарда рублей инвестиций, а ежегодный доход для города после его реализации может составить 1,2 миллиарда рублей. Также в районе появится более трех тысяч рабочих мест, добавил Ефимов.

На месте неэффективно используемых территорий появится промышленный парк. Он займет место пустырей и устаревших объектов, а им на смену придут предприятия легкой и электронной промышленности, а также офисы, магазины, точки общественного питания и другая востребованная инфраструктура.

Участок расположен в районе Чертаново Центральное по адресу: улица Дорожная, владение 3. Площадка имеет удобный выезд на Варшавское шоссе, а неподалеку также находится станция «Пражская» Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся почти 400 проекта, которые изменят облик почти 4,5 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.

