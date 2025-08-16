Ефимов: Новые дома по программе реновации построят по проекту КРТ в ЮВАО

Сразу в двух районах Юго-Восточного административного округа столицы будут перестроены три участка по проекту комплексного развития территорий (КРТ), здания предназначены прежде всего для строительства домов по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столичных районах Люблино и Марьино реорганизуют три участка общей площадью пять гектаров. Все они входят в один проект КРТ, в рамках которого планируется возвести свыше 80 тысяч квадратных метров домов для реализации программы реновации», — вице-мэр.

Он добавил, что в непосредственности близости от новостроек будут возведены спортивные площадки для учебного корпуса, а также здания для размещения базы АО «Мосводоканал»

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что работы по строительству новых домов помогут обеспечить квартирами около 1,7 тысяч москвичей. По его словам, на территории также появятся кафе, рестораны, магазины и детские площадки.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

Ранее глава столицы подчеркнул, что в городе уже реализуются 127 проектов КРТ на общей площади около 1,5 тысячи гектаров.

