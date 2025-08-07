Ефимов: Новое жилье и другие объекты построят по программе КРТ в Черемушках
В Москве проведут редевелопмент четырех площадок в районе Черемушки по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«По программе КРТ планируется провести редевелопмент четырех площадок на улицах Каховке и Херсонской, а также в Научном проезде и на участке бывшей промзоны “Квартал 25А района Черемушки”. На территории в 11,6 гектара появятся новостройки для реализации программы реновации общей площадью почти 360 тысяч квадратных метров и объекты общественно-деловой инфраструктуры», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, на первых этажах домов обустроят помещения для работы предприятий торговли, общепита и сервисных служб.
Ефимов подчеркнул, что по проектам КРТ в Черемушках планируется создать более 820 рабочих вакансий.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, отметил, что общая площадь всех квартир, которые появятся в новых жилых домах в Черемушках, составит примерно 219 тысяч квадратных метров. По его словам, в них въедут около восьми тысяч москвичей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии восьми участков нежилой застройки в районах Кузьминки и Солнцево.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор: В Смоленской области уничтожили четыре БПЛА
- В Петербурге машина каршеринга наехала на остановку
- «Часики идут!»: Трамп «забыл» про ультиматум после встречи Путина с Уиткоффом
- В Новосибирской области предотвратили убийство российского военного с помощью ядов
- Психолог объяснила, как прогулка и комнатные цветы помогут от стресса
- Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня»
- Над территорией Россией уничтожили и перехватили 82 украинских БПЛА
- «Не смертельно!»: Рост госдолга не доведет Францию до банкротства
- СМИ: Администрация Трампа закроет две миссии NASA
- Программистов удивили заявления хакеров об уязвимостях российских компаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru