Ефимов: Несколько объектов в бывшей промзоне «Октябрьское поле» достроят в этом году

В рамках первого в Москве проекта комплексного развития территорий (КРТ) завершается строительство нескольких объектов недвижимости на части бывшей промзоны «Октябрьское Поле». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Реорганизации бывшей промзоны «Октябрьское Поле» стала первым проектом в программе КРТ. Здесь планируется возвести 173 тысяч квадратных метров недвижимости.



«Сегодня реализация проекта находится на финальной стадии. До конца года застройщик планирует завершить возведение третьей очереди жилого комплекса, детского сада для 100 воспитанников и бизнес-центра «Технопарк «Октябрьское поле», – рассказал Ефимов.



Сейчас строители работают над фасадами бизнес-центра, обустраивают внутренние и наружные инженерные сети, также идет работа по благоустройству прилегающей территории. На финальной стадии находится устройство кровли.



В восьмиэтажном бизнес-центре запланирован подземный паркинг на 40 автомобилей, а на остальных этажах – офисы на более чем 500 рабочих мест.



Глава Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что проект редевелопмента бывшей промзоны «Октябрьское Поле» был составлен с учетом потребностей жителей района. Здесь уже построено пять жилых корпусов, детский сад, медицинский центр и школа на 800 учеников.



Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что работы по строительству объектов площадью более 85 тысяч квадратных метров в рамках третьей очереди проекта идут с 2022 года. Специалисты подведомственного Центра экспертиз в свою очередь ведут контроль качества произведенных работ.



Сейчас в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ площадью более 3,1 тысячи гектаров.

