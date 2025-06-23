Ефимов: Налоговый скоринг сэкономил подрядчикам Москвы 1,8 млрд рублей

Благодаря изменению налогового скоринга подрядчики, которые работают по заказу Москвы для реализации программы реновации, смогли сэкономить 1,8 млрд рублей, не предоставляя банковские гарантии. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Процедура скоринга, которую проходят компании в налоговой инспекции, помогает отслеживать финансовое состояние организации и то, насколько прозрачно она ведет бизнес и платит налоги.



«Чтобы поддержать строительные компании, мы сделали ряд послаблений для подрядчиков, участвующих в реализации программы реновации. Например, дали возможность компаниям, которые проходят публичный налоговый скоринг, не предоставлять банковские гарантии и получать от города аванс», - рассказал Ефимов.



По его словам, благодаря процедуре скоринга подрядчикам удалось сэкономить порядка 1,8 миллиарда рублей на расходах и частично или полностью получить аванс в размере 52,6 миллиарда рублей.



Также Ефимов рассказал, что скоринг проводится ежемесячно по согласию компании, а если финансовая ситуация компании ухудшается, то обязательство по банковской гарантии возвращается.



Ранее Ефимов в рамках ПМЭФ-2025 сообщил, что более чем за семь лет с начала реализации программы реновации было построено около шести миллионов квадратных метров жилья, что позволит предоставить новые квартиры москвичам примерно из 1,3 тысячи старых зданий.

