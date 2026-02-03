Ефимов: Началось возведение жилого дома по проекту КРТ в Западном Дегунине
Инвестор начал строительство первого дома по программе комплексного развития территорий (КРТ) в бывшей промзоне «Дегунино-Лихоборы». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«К реализации проекта комплексного развития территории в бывшей промзоне “Дегунино-Лихоборы” инвестор приступил в апреле 2023 года, а теперь начал строительство первого жилого дома. Работы ведутся на этапе котлована. Здание переменной этажности площадью 55,3 тысячи кв м возведут в Ильменском проезде на участке в 1,37 га», — отметил вице-мэр.
По его словам, полная реализация проекта приведет к созданию 239,2 тысячи кв жилья, в том числе 25,2 тысячи для программы реновации. Помимо этого, в районе появится 123,7 тысячи кв м общественно-деловой инфраструктуры. Это создаст городу две тысячи рабочих мест, уточнил Ефимов.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что в строящемся доме появятся 585 квартир, а также подземная парковка на 242 машино-места, детский сад на 350 мест, школа на 800 учеников, спорткомплекс и медицинское учреждение.
В Мосгосстройнадзоре добавили, что инспекторы ведомства уже составили программу надзора и контроля за строительством, а первая проверка уже состоялась.
Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся почти 400 проекта, которые изменят облик почти 4,5 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпросвещения установило даты весенних каникул для школьников
- В Омской области два человека погибли в ДТП с лошадьми
- «Угроза безопасности»: Российский Ил-76 на Кубе всполошил американцев
- Шойгу: Россия и Мьянма проведут переговоры по линии «Роскосмоса»
- СМИ: Премьеру первого спектакля Ефремова после выхода из колонии перенесли
- Российские города, торговля людьми и Зеленский: Что нового нашли в файлах Эпштейна
- СМИ: США отменят пошлины против Индии за закупку российской нефти
- Ночью над Россией уничтожили десять украинских беспилотников
- СМИ: Индия отказалась от покупки истребителей Су-35 ради Су-57
- При атаке ВСУ на сельхозпредприятие под Брянском пострадал человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru