Ефимов: Началось возведение жилого дома по проекту КРТ в Западном Дегунине

Инвестор начал строительство первого дома по программе комплексного развития территорий (КРТ) в бывшей промзоне «Дегунино-Лихоборы». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«К реализации проекта комплексного развития территории в бывшей промзоне “Дегунино-Лихоборы” инвестор приступил в апреле 2023 года, а теперь начал строительство первого жилого дома. Работы ведутся на этапе котлована. Здание переменной этажности площадью 55,3 тысячи кв м возведут в Ильменском проезде на участке в 1,37 га», — отметил вице-мэр.

По его словам, полная реализация проекта приведет к созданию 239,2 тысячи кв жилья, в том числе 25,2 тысячи для программы реновации. Помимо этого, в районе появится 123,7 тысячи кв м общественно-деловой инфраструктуры. Это создаст городу две тысячи рабочих мест, уточнил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что в строящемся доме появятся 585 квартир, а также подземная парковка на 242 машино-места, детский сад на 350 мест, школа на 800 учеников, спорткомплекс и медицинское учреждение.

В Мосгосстройнадзоре добавили, что инспекторы ведомства уже составили программу надзора и контроля за строительством, а первая проверка уже состоялась.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся почти 400 проекта, которые изменят облик почти 4,5 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.

