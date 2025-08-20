Ефимов: Началось устройство монолитных конструкций на станции метро «Липовая Роща»
Строители завершили разработку грунта котлована, а также монтаж ограждающих его конструкций на станции «Липовая Роща» Рублево-Архангельской линии метро, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Станционный комплекс будущей станции “Липовая Роща” Рублево-Архангельской линии метро возводят на глубине 24 метров на внешней стороне МКАД. Сейчас там завершены земляные работы – строители произвели выемку почти 150 тысяч кубометров грунта и приступили к устройству основных монолитных конструкций», – отметил Ефимов.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, в свою очередь, отметил, что при устройстве ограждающих конструкций применялся анкерный метод крепления, который сократил сроки работ и снизил трудозатраты.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дали старт строительству двухпутного тоннеля от станции «Липовая Роща» до станции «Строгино».
Рублево-Архангельская линия пройдет от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского, за МКАД и далее в Красногорск. «Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро.
Ранее Ефимов рассказал о работах на станции “Бульвар Генерала Карбышева” Рублево-Архангельской линии.
«На Рублево-Архангельской линии продолжается строительство станции “Бульвар Генерала Карбышева”. Там уже возвели монолит платформы и подземных вестибюлей, продолжаются работы в оборотных тупиках. Строители приступили к сооружению блока технических помещений и черновым отделочным работам. В планах — устройство инженерных сетей и чистовая отделка пассажирской зоны. Строительство “Бульвара Генерала Карбышева” завершено более чем на 50 процентов», — добавил заммэра.
