Ефимов: Началось сооружение монтажной камеры для проходки тоннеля до «Гольяново»

Строители начали сооружение монтажной камеры для работы двух тоннелепроходческих механизированных комплексов, которые будут выполнять проходку тоннелей на участке «Щелковская» — «Гольяново». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для проходки тоннелей между станциями “Щелковская” и “Гольяново” будут использованы щиты диаметром шесть метров. Работы начнутся со стартового котлована у станции “Щелковская”, расположенного на Уральской улице, и закончатся в демонтажно-щитовом котловане на станции “Гольяново”. Протяженность обоих тоннелей с оборотными тупиками составит 2,6 километра. Старт проходки первого тоннелепроходческого комплекса намечен на ноябрь этого года», – отметил вице-мэр.

По окончании проходки рабочие продолжат разработку котлована для строительства тягово-понизительной подстанции и примыкания к станции «Щелковская».

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, сейчас на стартовой площадке выполняется монтаж ограждающих конструкций по методу «стена в грунте».

«Гольяново» — станция мелкого заложения, которая будет построена на пересечении Сахалинской и Уссурийской улиц открытым способом. Ввод станции в эксплуатацию позволит улучшить транспортную доступность для 230 тысяч горожан и примерно на четверть разгрузит станцию «Щелковская» и Щелковское шоссе.

О начале строительства станции «Гольяново» ранее сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Ранее Ефимов рассказал об инвестициях в транспортную сферу.

«Строительство транспортной инфраструктуры – это фундамент экономического роста города. Новые станции метро и дороги не только повышают мобильность граждан, но и становятся точками притяжения: рядом с ними формируются деловые центры, жилые комплексы, социальные объекты. Это стимулирует развитие районов, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. Как следствие, развитие транспортной инфраструктуры – это крупнейший раздел Адресной инвестиционной программы столицы, объем которой в 2025–2027 годах составляет около 3,3 триллиона рублей. В 2025 году на эти цели планируется направить более 600 миллиардов рублей, а в целом в ближайшие три года – 1,7 триллиона рублей», — добавил заммэра.

