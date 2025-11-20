Ефимов: Началась разработка проекта планировки для развития кинопарка «Москино»
Для последующего развития кинопарка «Москино» началась подготовка проекта планировки территории (ППТ). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Началась подготовка проекта планировки территории для строительства новых объектов в кинопарке “Москино”. На земельном участке площадью более 1,5 тысячи гектаров планируется возведение различной тематической инфраструктуры. В кинопарке, в частности, появятся центры экстремальных видов спорта, экскурсионное бюро, туристско-информационный центр, тематический парк, музеи, кинотеатры и другие объекты», – отметил вице-мэр.
Проект предусматривает рост числа рабочих мест до 11950 в сфере производства кино и до 12775 — в общественно-деловой сфере. Будет создана инфраструктура, востребованная и у посетителей парка, и у специалистов киноиндустрии.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в процессе разработки ППТ учтут все градостроительные аспекты, чтобы грамотно разместить производственные и вспомогательные объекты кластера. Его нахождение в Краснопахорском районе позволяет совмещать доступность современной инфраструктуры и преимущества удаленности от городской застройки.
Кинопарк «Москино» является объектом московского кинокластера и частью проекта столичного мэра Сергея Собянина «Москва – город кино». Здесь уже построили 34 натурные площадки, шесть объектов инфраструктуры и шесть павильонов.
Помимо кинопарка «Москино», в московский кинокластер входят кинокомиссия и киноплатформа «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинозавод «Москино» и Киностудия Горького.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru