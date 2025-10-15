Ефимов: Началась подготовка проекта планировки для нового парка на месте монорельса

В Москве началась подготовка проекта планировки территории первого в России круглогодичного прогулочного парка, который появится на месте монорельса. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Началась разработка проекта планировки территории под круглогодичный прогулочный парк, который появится на месте устаревшей инфраструктуры монорельса на высоте шесть метров. Согласно разрабатываемому проекту новая зона отдыха площадью около 40 тысяч квадратных метров и протяженностью четыре километра свяжет прогулочным маршрутом несколько парковых пространств от Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук до Тимирязевского парка. Там планируют обустроить прогулочные зоны и сопутствующую инфраструктуру, а пять из шести бывших станций монорельса преобразовать в общественные пространства с кафе, ресторанами и выставочными залами. Для обеспечения доступности парка будет создано восемь дополнительных спусков», – отметил вице-мэр.

За появление круглогодичного парка на высоте вместо устаревшего монорельса проголосовали сами москвичи. Новый парк станет уникальным пространством для досуга и отдыха, а также для занятий спортом, он объединит крупные парковые зоны севера и северо-востока столицы. Ожидается, что парк ежедневно будут посещать 20 тысяч человек, что в 10 раз превышает число москвичей, пользовавшихся монорельсом. Планируется, что парк откроется в 2027 году.

В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что новый парк свяжет районы Алексеевский, Тимирязевский, Марфино, Бутырский и Останкинский. «Новая зона отдыха также станет локальным досуговым центром, что позволит повысить не только доступность, но и качество городской среды», — отметила она.

В свою очередь главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов заявил, что парк будет абсолютно новым форматом общественного пространства, и назвал задачу для проектировщиков амбициозной и крайне интересной.

