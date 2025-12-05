Ефимов: На западе Москвы построят 15 домов по программе реновации

На западе Москвы по программе реновации ветхого жилья в семи районах строятся 15 жилых комплексов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«На данный момент на западе столицы возводят 15 жилых комплексов для реализации программы реновации общей площадью почти 810 тысяч квадратных метров. Строительные площадки расположены в семи районах округа. Всего в новостройках запроектированы почти 7,8 тысячи квартир. Для маломобильных граждан адаптируют свыше 100 квартир. Объем жилой площади в возводимых домах на западе столицы превысит 455 тысяч квадратных метров», – отметил вице-мэр.



При строительстве используются высококачественные материалы с современным техническим оснащением, в основном произведенным в России. Кроме того, показатели энергоэффективности учитываются при строительстве и проектировании.



При возведении домов учитывается принцип безбарьерной среды. Подъезды в новостройках максимально светлые и просторные, в их предусмотрены колясочные и комнаты для консьержей.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, пять домов возводятся в районе Фили-Давыдково, четыре — в районе Очаково-Матвеевское, два — в Можайском районе, по одному — в районах Проспект Вернадского, Кунцево, Филевский Парк и Солнцево. Также строители благоустраивают прилегающие территории, оборудуют спортивные и игровые площадки, а также места для отдыха.



Все этапы строительства контролирует Мосгосстройнадзор. С начала работ было проведено около 30 проверок качества конструкций и материал на предмет соответствия проектным решениям.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что новостройки по программе реновации экономят по сравнению с пятиэтажками до 40% ресурсов. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.



Высокие темпы строительства жилых домов в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

