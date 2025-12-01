Ефимов: На западе Москвы построили более 50 домов по реновации
На западе Москвы построили более 50 современных многоквартирных домов по программе реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На западе столицы с начала реализации программы реновации построили 51 дом с современным техническим оснащением. Они насчитывают свыше 15 тысяч квартир, более 100 из которых для маломобильных граждан. В совокупности готовая жилая площадь составляет более 900 тысяч квадратных метров, а общая площадь новостроек в округе – более 1,6 миллиона “квадратов”», – уточнил заместитель мэра.
Ефимов подчеркнул, что тем самым подтверждается лидерство Московского фонда реновации по показателям объема введенного жилья как в столице, так и в стране.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что наибольшее число жилых домов в Западном административном округе возведено в районах Можайский и Проспект Вернадского – по 10, в Фили-Давыдково – 8.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.
