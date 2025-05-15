Ефимов: На востоке Москвы создадут современное деловое пространство по программе КРТ

В московских районах Преображенское и Богородское будут обустроены два участка по программе комплексного развития территорий (КРТ). Там создадут деловое пространство. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На востоке столицы подлежат реорганизации два участка общей площадью 6,86 гектара, которые входят в один проект КРТ. Здесь планируется создать современное деловое пространство», – рассказал он.

По его словам, размер инвестиций в развитие этих площадок достигнет 13,2 млрд рублей, а ежегодный доход для города составит свыше 500 млн рублей. Инициатива также позволит создать больше 1,1 тысячи рабочих мест.

Отмечается, что в проекте было предусмотрено развитие комфортной среды. На новых пространствах появятся магазины, банки и зеленые зоны. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«По проекту на участках возведут общественно-деловой и досуговый центры с паркингами. Внутри планируется разместить магазины, кафе, рестораны, отделения банков, а также фитнес-центр», – отметил министр правительства Москвы.

Он добавил, что в районе улучшат транспортную доступность за счет создания улицы местного значения. Она продлится от Тюменского до проектируемого проезда вдоль Московского центрального кольца.

Программа комплексного развития территорий Москвы включает в себя 302 проекта на общей площади в 4,2 тысячи га. Ее главная цель – обновление бывших промзон и неэффективно используемых участков города. На их месте предусмотрено появление многофункциональных кварталов. Эта инициатива была принята по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

