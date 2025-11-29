Ефимов: На востоке Москвы реорганизуют три участка в рамках КРТ

В столичных районах Перово и Новогиреево Восточного административного округа будут реорганизованы три участка в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Решение уже опубликовано на городском портале mos.ru. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По проекту КРТ в районах Новогиреево и Перово реорганизуют три неэффективно используемых участка общей площадью около 13 га. Здесь появится свыше 305 тысяч кв. м недвижимости», — сообщил вице-мэр.

По его словам, свыше 300 тысяч кв. м будет составлять площадь новостроек, которые возведут в рамках реализации программы реновации. Неподалеку также появится детский сад на 250 воспитанников, который обеспечит рабочими местами свыше 700 потенциальных сотрудников, добавил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский поделился подробностями строительства. Он отметил, что в новые квартиры заселится более 5,5 тысячи москвичей, а прилегающая территория будет облагорожена.

Район, где построят объекты, обладает высокой транспортной доступностью: до ближайших станций метрополитена «Перово» и «Новогиреево» Калининской линии, а также станции четвертого Московского центрального диаметра «Новогиреево» всего лишь 15 минут пути. Неподалеку также расположены несколько школ, детская поликлиника, магазины, аптеки, банки, кафе, детская школа искусств им. Римского-Корсакова и технологический колледж.

Программа КРТ подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.