Ефимов: На юге Москвы реорганизуют два участка в рамках программы КРТ

Участок в московском районе Южного административного округа Москворечье-Сабурово и еще одно неэффективно используемое пространство в Царицыно реорганизуют в соответствии с проектом комплексного развития территорий (КРТ). Решение уже доступно на столичном портале mos.ru. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реорганизация двух участков общей площадью 9,4 га в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно позволит построить на них более 103 тысяч кв м недвижимости. Подавляющий объем застройки — 101,2 тысячи “квадратов” — составит жилье для программы реновации, которое возведут на Котляковской улице», — уточнил вице-мэр.

По его словам, в столице появятся две новостройки на более чем 860 квартир, которые позволят переселить свыше 1800 жителей Москвы. Общая реализация строительства займет шесть лет, добавил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что рядом с жилыми домами будет проведено благоустройство и проложена удобная локальная дорожная сеть для пешеходов и транспорта.

Программа КРТ подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром города Сергеем Собяниным.

