Ефимов: На юге Москвы реализуются 26 МаИП

Спортивные, промышленные, общественно-деловые и прочие объекты на участках площадью свыше 37,8 га появятся в Москве в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). Городские власти предоставили участки в аренду застройщикам и инвесторам. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация масштабных инвестиционных проектов играет важную роль в развитии столицы. Благодаря строительству коммерческой недвижимости, производств и зданий для размещения социальных объектов создаются рабочие места и улучшается инфраструктура районов. Сейчас на территории Южного административного округа девелоперы и застройщики реализуют 26 МаИП, для которых выделено более 37,8 гектара земли. Общая площадь возводимых объектов составит около 700 тысяч квадратных метров», – отметил вице-мэр.

МаИП реализуют в Москве с 2016 года. Так, на юге города два проекта уже реализовали, еще два находятся на разных этапах строительства. Площадь земельных участков для четырех МаИП составила 8 га.

Активная реализация МаИП, способствующих созданию новых рабочих мест и развитию промышленности, происходит по поручению столичного мэра Сергея Собянина. В частности, в районах Нагатино-Садовники и Бирюлево Западное уже работают инженерный центр по разработке электронных автокомпонентов и производство кузовных деталей для легковых автомобилей. Кроме того, в Бирюлеве Западном появятся корпус по изготовлению кондитерских изделий и производство обуви. На четырех объектах суммарной площадью свыше 103 тысяч квадратных метров смогут работать более 2300 москвичей.

МаИП позволяют сделать развитие районов более сбалансированным. Как отметила министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева, особый упор делается на развитие социальной инфраструктуры, в частности, школ и детсадов, медицинских учреждений и культурно-досуговых комплексов. «Для строительства этих объектов выделено 11,2 гектара земли, их общая площадь составит около 70 тысяч квадратных метров», – добавила Соловьева.

Также порядка 11,5 га земли выделили на юге Москвы для возведения многофункциональных комплексов, где разместятся торговые и общественно-деловые пространства.

Возведение всех зданий и сооружений ведется под контролем Мосгосстройнадзора. Инспекторами ведомства проведено свыше 30 выездных проверок на предмет соответствия материалов и объема работ утвержденным проектным решениям.

