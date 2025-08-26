Ефимов: На юге Москвы построят детсады, школы и жилые дома по программе КРТ

В Южном административном округе (ЮАО) столицы реализуют шесть проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках чего в Москве появится почти 1,1 миллиона кв м различной недвижимости, по ним уже согласованы проекты планировки территории (ППТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В шести проектах комплексного развития территорий, которые охватывают более 58,6 га земли на юге Москвы, уже утверждены ППТ. В ходе редевелопмента неэффективно используемые участки превратятся в комфортные сбалансированные городские пространства. По проектам КРТ там возведут около 1,1 миллиона кв м недвижимости, из которых более 609 тысяч кв м придется в том числе на дома для реализации программы реновации», – рассказал вице-мэр.

По его словам, еще 300 тысяч кв метров отдадут под общественно-деловые объекты, куда относятся школы и детские сады, а полноценная реализация всех проектов принесет городу 7,5 тысяч рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил детали некоторых зданий. Он отметил, что в ЮАО появятся несколько образовательных учреждений, а в Царицыне построят спортивный комплекс с бассейном.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации двух участков в районе Филевский Парк по программе КРТ.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

