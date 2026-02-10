Ефимов: На станции «Бульвар Генерала Карбышева» завершаются монолитные работы
В районе Хорошево‑Мневники на северо‑западе Москвы продолжается строительство станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево‑Архангельской линии метро, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, монолитные работы на станции почти завершены — это позволило перейти к архитектурной отделке.
«Строители почти завершили монолитные работы на станции “Бульвар Генерала Карбышева”, что позволило им перейти к архитектурной отделке станции. Сейчас почти выполнено оформление путевых стен платформенного участка – уже смонтированы буквы названия, пол платформы практически полностью уложен гранитом, предстоит облицевать потолок и колонны», — сказал Ефимов.
Общая площадь отделочных работ в пассажирской зоне превысила четыре тысячи квадратных метров, а степень готовности станции составляет более 50%. После отделки станционного зала строители займутся лестничными сходами и вестибюлями с пешеходными выходами.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман рассказал об архитектурном решении станции. Ее дизайн посвящен деятельности инженерных войск и будет выдержан в светлых тонах. Колонны платформенного участка украсят торжественные барельефы, а в павильонах пешеходных выходов разместят художественные панно с военными сюжетами.
Помимо отделки, на объекте ведутся монтаж инженерных систем и обратная засыпка котлована.
Станция «Бульвар Генерала Карбышева» строится как станция мелкого заложения — параллельно улице Маршала Тухачевского на пересечении с бульваром Генерала Карбышева. Она будет иметь два подземных вестибюля. После ввода в эксплуатацию станция существенно улучшит транспортную доступность для жителей Хорошево‑Мневников, снизит нагрузку на Таганско‑Краснопресненскую линию метро и уменьшит трафик на Звенигородском и Новорижском шоссе.
Рублево‑Архангельская линия метро соединит развивающийся район Рублёво‑Архангельское с деловым центром «Москва‑Сити».
Недавно Сергей Собянин дал старт проходке второго тоннеля к станции «Гольяново».
