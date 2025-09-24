Ефимов: На севере Москвы строят 18 домов одновременно для реализации реновации

В столице одновременно создают 18 домов для осуществления программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В шести районах на севере столицы продолжается строительство 18 домов для реализации программы реновации. Прилегающую к новостройкам территорию благоустроят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники», — подчеркнул вице-мэр.



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что речь идет о создании 6,3 тысячи новых квартир общей площадью 360 тысяч кв м, 89 из которых будут адаптированы для маломобильных граждан.



Мосгосстройнадзор провел 92 выездные проверки по ходу строительства. 13 домов уже оценены на соответствие проектам, а еще пяти предстоит пройти весь график контрольных мероприятий, поскольку их возведение только началось.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программа реновации меняет московские районы.



Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.

