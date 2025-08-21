Ефимов: На развитие транспортной инфраструктуры направят 1,7 трлн рублей в рамках АИП
На развитие транспортной инфраструктуры столицы направят более половины средств Адресной инвестиционной программы Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Развитие транспортной инфраструктуры – это крупнейший раздел Адресной инвестиционной программы столицы, объем которой в 2025–2027 годах составляет около 3,3 триллиона рублей. В 2025 году на эти цели планируется направить более 600 миллиардов рублей, а в целом в ближайшие три года – 1,7 триллиона рублей», – уточнил заместитель мэра.
Он также отметил, что строительство транспортной инфраструктуры – это фундамент экономического роста города. По словам Ефимова, новые станции метро и дороги не только повышают мобильность граждан, но и становятся точками притяжения: рядом с ними формируются деловые центры, жилые комплексы, социальные объекты, а это стимулирует развитие районов, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений.
Сейчас город ведет массовое строительство метро. Уже в сентябре этого года ожидается открытие для пассажиров еще четырех станций Троицкого радиуса – «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Сейчас продолжаются работы по возведению двух новых линий – Рублево-Архангельской и Бирюлевской. А всего в строительстве находится 17 новых станций метро и еще 14 – в проектировании.
В Москве с 2011 года построено и реконструировано 123 станции, 255,5 километра линий и 14 электродепо метро и МЦК, а также более 1,5 тысячи километров дорог. В планах на 2025–2027 годы – строительство еще около 270 километров.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об открытии еще одного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитрий «Гоблин» Пучков допустил запрет в РФ всех фильмов Гая Ричи
- Стартовали съемки нового фильма про Петрова и Васечкина
- Лидер «Агаты Кристи» анонсировал перевыпуск альбомов группы на виниле
- Лукьяненко назвал задачи, по которым писателям допустимо обратиться к нейросети
- Генпрокуратура потребовала конфисковать имущество экс-замминистра Иванова
- Россиянам рассказали о влиянии благодарности на психическое здоровье
- Путин поздравил писателя Энтина с 90-летием
- В Госдуме призвали продавцов техники давать скидки военным
- Выбор участника «Интервидения» от США совпал с «истинными ценностями»
- В новом альбоме Вадима Самойлова будут две песни на стихи Суркова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru