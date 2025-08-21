Ефимов: На развитие транспортной инфраструктуры направят 1,7 трлн рублей в рамках АИП

На развитие транспортной инфраструктуры столицы направят более половины средств Адресной инвестиционной программы Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Развитие транспортной инфраструктуры – это крупнейший раздел Адресной инвестиционной программы столицы, объем которой в 2025–2027 годах составляет около 3,3 триллиона рублей. В 2025 году на эти цели планируется направить более 600 миллиардов рублей, а в целом в ближайшие три года – 1,7 триллиона рублей», – уточнил заместитель мэра.



Он также отметил, что строительство транспортной инфраструктуры – это фундамент экономического роста города. По словам Ефимова, новые станции метро и дороги не только повышают мобильность граждан, но и становятся точками притяжения: рядом с ними формируются деловые центры, жилые комплексы, социальные объекты, а это стимулирует развитие районов, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений.



Сейчас город ведет массовое строительство метро. Уже в сентябре этого года ожидается открытие для пассажиров еще четырех станций Троицкого радиуса – «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Сейчас продолжаются работы по возведению двух новых линий – Рублево-Архангельской и Бирюлевской. А всего в строительстве находится 17 новых станций метро и еще 14 – в проектировании.



В Москве с 2011 года построено и реконструировано 123 станции, 255,5 километра линий и 14 электродепо метро и МЦК, а также более 1,5 тысячи километров дорог. В планах на 2025–2027 годы – строительство еще около 270 километров.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об открытии еще одного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

