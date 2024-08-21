Ефимов: На льготную ставку аренды перешли 24 образовательных учреждения

Инвесторы заключили 27 договоров аренды объектов недвижимости по льготной программе «1 рубль за квадратный метр в год» для образовательных учреждений по итогам торгов. По 24 объектам из 27 город уже предоставил льготную ставку. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сейчас арендаторы 24 зданий и помещений общей площадью свыше 36 тысяч квадратных метров выполнили все условия программы и пользуются льготной ставкой. Это 90 процентов от общего числа вовлеченных в программу компаний. Благодаря этому они ежегодно экономят более 600 миллионов рублей», – отметил вице-мэр.

Суммарная площадь арендуемых помещений и зданий превышает 40 тысяч «квадратов», добавил Ефимов. Переведенные на льготную арендную ставку частные образовательные учреждения функционируют в девяти столичных административных округах.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, шесть из них находятся в ВАО, четыре — в ЮВАО, по три объекта — в ЗАО и СЗАО. По два частных образовательных учреждения расположены в ЦАО, ЮЗАО и ЮАО, по одному в САО и ЗелАО. Договор льготной аренды помещений заключается на 49 лет.

В свою очередь глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что льготная программа пользуется спросом у предпринимателей (конкуренция — свыше трех участников на лот). С 2023 года в ходе торгов удалось определить троих инвесторов, которые откроют образовательные учреждения.

Инвесторы обязаны полностью оборудовать помещения, приступить к образовательной деятельности и выполнить требования столичного Департамента образования и науки.

