Ефимов: На Бирюлевской линии метро завершена проходка под руслом Москвы-реки
Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Елена» завершил прокладку участка под руслом Москвы-реки. Он проходит между станцией «Остров Мечты» до станции «Кленовый бульвар» на строящейся Бирюлевской линии метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Проходка правого перегонного тоннеля протяженностью свыше 1,6 тысячи метров между строящимися станциями “Остров Мечты” и “Кленовый бульвар” Бирюлевской линии метро началась летом этого года. На участке работает шестиметровый щит “Елена”. Проходка идет в сложных гидрогеологических условиях — в смешанных водонасыщенных грунтах», — указал вице-мэр.
По его словам, самым важным был участок под руслом Москвы-реки. Его протяженность составила 210 метров, а специалисты провели серьезные подготовительные работы, чтобы не допустить рисков затопления и обрушения конструкции, добавил Ефимов.
ТПМК «Елена» обладает вакуумным блокоукладчиком, также набором дополнительного и сменного оборудования, что позволяет ему работать как в горных породах, так и в сложных грунтах. Для управления таким комплексом необходим экипаж из 35 человек.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман отметил, что с помощью ТПМК была завершена прокладка уже 715 метров между станциями «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Он подчеркнул, что в ближайшем будущем щит ждет технический перерыв и замена режущего инструмента, а после окончания работ он продолжит прокладку тоннеля от станции «ЗИЛ» до «Острова Мечты».
Сооружение перегонных тоннелей на Бирюлевской линии проходит под контролем Мосгосстройнадзора. Инспекторы проводят выездные проверки и оценивают соответствие выполненных работ и применяемых материалов.
Бирюлевская линия метрополитена протянется на 22 километра от территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Бирюлево Западное и Восточное. На ней будет 10 станций, с которых можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Большую кольцевую линию метро, Троицкую и Замоскворецкие ветки, а также на Павелецкое направление электричек. Полное открытие позволит жителям районов Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное тратить меньше времени на дорогу.
Ранее Сергей Собянин рассказал, как будет выглядеть новая станция «Кленовый бульвар» и потребовал нарастить темпы строительства Бирюлевской линии.
