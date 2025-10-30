Ефимов: Москвичи выкупили у города свыше 920 машино-мест в январе-сентябре

Свыше 920 договоров на приобретение парковочных мест суммарной площадью порядка 14,5 тысячи квадратных метров заключили столичные жители с городом с января по сентябрь текущего года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Прежде всего парковочные места интересуют автовладельцев, которые заботятся о безопасности личного транспорта и собственном комфорте. Дополнительный спрос на этот вид недвижимости создают те, кто рассматривает машино-место как инвестиционный актив, который со временем вырастет в цене либо будет приносить постоянный доход при сдаче в аренду. В течение девяти месяцев москвичи приобрели у города более 920 парковочных мест общей площадью примерно 14,5 тысячи квадратных метров. Большую часть машино-мест выкупили жители домов с подземными паркингами или рядом с которыми находятся гаражи-боксы. Остальные были приобретены в рамках открытых торгов, где принять участие могли любые юридические или физические лица», – отметил вице-мэр.

Лоты представлены на столичном Инвестиционном портале. Здесь указаны тип парковки, площадь машино-места и начальная стоимость недвижимости. Кроме того, на портале представлены необходимые документы для участия в торгах и совершения сделки. Чтобы принять участие в аукционе, необходимо зарегистрировать на электронной торговой площадке и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, чаще всего (около 250 объектов) москвичи приобретали машино-места на севере Москвы, порядка 230 мест — на западе города, более 120 машино-мест — на северо-западе столицы. Перед покупкой можно записаться на осмотр недвижимости.

В свою очередь глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что торги проходят полностью в онлайн-формате. В среднем на один лот претендовали пять участников.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных».

