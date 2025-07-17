Ефимов: Москвичи выкупили 57 участков для ИЖС в январе-июне 2025 года
Жители Москвы, которые арендуют землю для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), могут приобрести участки по цене 40% от кадастровой стоимости. В частности, горожане приватизировали более 5 га в январе-июне 2025 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Физические лица, арендующие у города землю для ИЖС, личного подсобного хозяйства или садоводства, имеют право выкупить ее по льготной цене. Обязательным условием является наличие зарегистрированного права собственности на объекты капитального строительства. В первом полугодии москвичи приобрели таким образом 57 участков общей площадью более 5,4 гектара. Объекты расположены во всех административных округах, кроме центра и юга столицы, а также Зеленограда. Благодаря скидке горожане сэкономили 248 миллионов рублей», – отметил вице-мэр.
Возможность выкупа земельных участков по льготной цене действует в Москве с 2020 года. По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Екатерины Соловьевой, активнее всего выкупали участки арендаторы в ЮЗАО (18 объектов). На втором месте — Новомосковский административный округ (13 участков), на третьем — Троицкий административный округ (девять гектаров).
Договор купли-продажи участков для ИЖС заключается на портале mos.ru. Узнать кадастровую стоимость и рассчитать цену выкупа можно на официальном портале Росреестра.
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