Ефимов: Москвичи выкупили 57 участков для ИЖС в январе-июне 2025 года

Жители Москвы, которые арендуют землю для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), могут приобрести участки по цене 40% от кадастровой стоимости. В частности, горожане приватизировали более 5 га в январе-июне 2025 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Физические лица, арендующие у города землю для ИЖС, личного подсобного хозяйства или садоводства, имеют право выкупить ее по льготной цене. Обязательным условием является наличие зарегистрированного права собственности на объекты капитального строительства. В первом полугодии москвичи приобрели таким образом 57 участков общей площадью более 5,4 гектара. Объекты расположены во всех административных округах, кроме центра и юга столицы, а также Зеленограда. Благодаря скидке горожане сэкономили 248 миллионов рублей», – отметил вице-мэр.



Возможность выкупа земельных участков по льготной цене действует в Москве с 2020 года. По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Екатерины Соловьевой, активнее всего выкупали участки арендаторы в ЮЗАО (18 объектов). На втором месте — Новомосковский административный округ (13 участков), на третьем — Троицкий административный округ (девять гектаров).



Договор купли-продажи участков для ИЖС заключается на портале mos.ru. Узнать кадастровую стоимость и рассчитать цену выкупа можно на официальном портале Росреестра.

