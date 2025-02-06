Ефимов: Москвичи смогут выкупить у столицы 29 земельных участков для ИЖС

Физлица смогут выкупить у столицы 29 участков земли, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, в трех московских административных округах, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Жители столицы могут приобрести землю для строительства частных домов напрямую у города. Сегодня в специализированном перечне объектов, доступных для ИЖС, находится 29 участков общей площадью 3,15 гектара. Они расположены в Троицком и Новомосковском административных округах, а также на востоке столицы. Покупатели смогут возвести на них в общей сложности свыше 12,7 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, а также различные постройки, необходимые для ведения хозяйства», – отметил вице-мэр.

Желающие купить земельные участки смогут, ознакомившись с перечнем объектов, подать заявление в столичный Департамент городского имущества, после чего будет опубликовано извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Если заявлений от других покупателей не поступит в течение 30 дней, то договор купли-продажи будет оформлен, объект продадут по кадастровой стоимости. Если же на один объект поступит несколько заявок, будут проводиться торги.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что торги запланированы по 17 земельным участкам суммарной площадью около 1,9 га. Актуальную информацию разместят на Инвестиционном портале Москвы. На три объекта площадью 0,4 га поступило по одному заявлению, еще девять участков в Троицком административном округе суммарной площадью свыше 0,8 га доступны для приобретения.

Все этапы продажи переведены в электронный вид. Развитие электронных сервис отвечает целям нацпроекта «Экономика данных».

