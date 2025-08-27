Ефимов: Москвичи смогут купить 30 участков для ИЖС в ТАО

Предназначенный для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) земельный участок можно выбрать в размещенном на портале mos.ru специальном перечне. Сейчас в нем представлены 30 объектов в Троицком административном округе, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки ИЖС можно выкупить напрямую у города, направив заявление о покупке в Департамент городского имущества. Если новых заявок не поступит в течение 30 дней, то с заявителем заключат договор купли-продажи.

«В Троицком административном округе москвичи могут приобрести почти 3,3 гектара земли для строительства частных жилых домов общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Так, в специальный перечень включены 30 участков для ИЖС, расположенных в ТАО. Все желающие могут выбрать подходящий объект и подать заявку на его покупку в Департамент городского имущества. При наличии двух и более претендентов будут проведены торги. Участки находятся в 12 населенных пунктах округа, каждый из них обладает своими логистическими и инфраструктурными преимуществами», – отметил вице-мэр.

Участки находятся в населенных пунктах Михайлово-Ярцевское, Вороново, Кленово, Белоусово, Кузнецово, Мешково, Кленовка, Васюнино, Рогово, Власово, Поповка и Каменка.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, шесть участков суммарной площадью свыше 0,6 га доступны в селе Кленово, три объекта площадью около 0,3 га — в деревне Мешково, еще три земельных участка площадью свыше 0,2 га — в деревне Кузнецово.

Сведения об участках доступны на столичном Инвестиционном портале, в онлайн-аукционах могут участвовать только физлица.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает целям нацпроекта «Экономика данных».

