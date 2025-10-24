Ефимов: Москвичи подали 46000 заявок на госуслуги в градостроительстве в 2025 году
За первые девять месяцев 2025 года жители столицы отправили свыше 46 тысяч запросов с целью получить государственные услуги в сфере архитектуры и градостроительства на сайте mos.ru. Это на 3,4% больше, чем период январь-сентябрь в 2024, подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Москве активно продолжается цифровизация строительной отрасли – свыше 90% услуг уже перевели в электронный вид. Так, за девять месяцев 2025-го специалисты Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) обработали более 46 тысяч заявок на получение госуслуг», — уточнил вице-мэр.
По его словам, большая часть из запросов, 37 тысяч, получили положительный ответ. В данной категории наблюдается рост на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил он.
Большинство заявок подается онлайн через сервис mos.ru. Статус каждой из них доступен в личном кабинете, что позволяет застройщикам, собственникам и представителям малого и среднего бизнеса отслеживать их реализацию.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что самыми популярными услугами стали «Приемка исполнительной документации для сводного плана подземных коммуникаций и сооружений» и «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ)». По этим вопросам обратились свыше 26 и 12 тысяч раз соответственно. По ее словам, такие высокие цифры подтверждают, что граждане и бизнес взаимно заинтересованы в развитии городской среды столицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о цифровых решениях, которые используются в строительстве в Москве.
