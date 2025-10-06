Ефимов: Москвичи начали осмотр квартир по реновации в проезде Черепановых
Первые семьи из восьми старых домов приступили к осмотру новых квартир по программе реновации, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В районе Коптево первые жители приступили к поэтапному осмотру квартир в доме, построенном по программе реновации по адресу: проезд Черепановых, дом 10. Всего комфортные квартиры в жилом комплексе получат около 1,1 тысячи москвичей из восьми старых зданий. Город предлагает участникам программы комфортное жилье с готовым ремонтом и необходимым оборудованием, что делает переселение для них более комфортным и не требует дополнительных временных и финансовых затрат перед переездом», - рассказал он.
Ефимов уточнил, что ранее в этом районе в новые дома переехали уже жители из семи старых домов, а всего там планируется переселить 23,4 тысячи человек.
После переезда из восьми старых домов жителям в новом районе будут доступны несколько детских садов, школ, магазинов и кафе. Также рядом находятся парки Петра Алексеева и «Усадьба Михалково», а также Головинские пруды. Также неподалеку находится станция МЦК Коптеево.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что первыми осматривать квартиры в жилом комплексе в проезде Черепановых начали жители дома 77 на Коптевской улице. Позднее к ним присоединились жители пятиэтажек на улице Большой Академической и Приорова домов 9/20 и 22 соответственно. Затем осмотр новых квартир начали жители еще двух домов на улице Коптевской, а с 9 сентября к ним добавятся жильцы домов на Коптевской улице и Старокоптевском переулке.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский в свою очередь отметил, что жилой комплекс построен по принципу безбарьерной среды. Он состоит из пяти корпусов. В нем расположены 864 квартиры.
Также 12 квартир ЖК адоптированы для маломобильных граждан – там увеличены проходы и коридоры. В санузлах оборудованы специальные поручни. На первом этаже нового жилого комплекса расположатся магазины, предприятия сферы услуг или городские организации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск анонсировал выпуск игры, созданой искусственным интеллектом
- «Август» с Безруковым и Кологривым стал лидером кинопроката в РФ
- В Нижегородской области один человек пострадал после атаки БПЛА
- Милонов предложил сделать бесплатными парковки для мотоциклов по всей России
- «Украина без ПВО?»: Трамп похвалил идею о ДСНВ, Зеленский просит перемирия
- СМИ: Эрдоган может помочь Трампу получить Нобелевскую премию
- ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
- Над Россией сбили 251 украинский беспилотник
- СМИ: Китай получает нефть из Ирана в обмен на строительство инфраструктуры
- Зависящие от соцпенсий выплаты могут проиндексировать на 14,8% в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru