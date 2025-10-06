Ефимов: Москвичи начали осмотр квартир по реновации в проезде Черепановых

Первые семьи из восьми старых домов приступили к осмотру новых квартир по программе реновации, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В районе Коптево первые жители приступили к поэтапному осмотру квартир в доме, построенном по программе реновации по адресу: проезд Черепановых, дом 10. Всего комфортные квартиры в жилом комплексе получат около 1,1 тысячи москвичей из восьми старых зданий. Город предлагает участникам программы комфортное жилье с готовым ремонтом и необходимым оборудованием, что делает переселение для них более комфортным и не требует дополнительных временных и финансовых затрат перед переездом», - рассказал он.



Ефимов уточнил, что ранее в этом районе в новые дома переехали уже жители из семи старых домов, а всего там планируется переселить 23,4 тысячи человек.



После переезда из восьми старых домов жителям в новом районе будут доступны несколько детских садов, школ, магазинов и кафе. Также рядом находятся парки Петра Алексеева и «Усадьба Михалково», а также Головинские пруды. Также неподалеку находится станция МЦК Коптеево.



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что первыми осматривать квартиры в жилом комплексе в проезде Черепановых начали жители дома 77 на Коптевской улице. Позднее к ним присоединились жители пятиэтажек на улице Большой Академической и Приорова домов 9/20 и 22 соответственно. Затем осмотр новых квартир начали жители еще двух домов на улице Коптевской, а с 9 сентября к ним добавятся жильцы домов на Коптевской улице и Старокоптевском переулке.



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский в свою очередь отметил, что жилой комплекс построен по принципу безбарьерной среды. Он состоит из пяти корпусов. В нем расположены 864 квартиры.



Также 12 квартир ЖК адоптированы для маломобильных граждан – там увеличены проходы и коридоры. В санузлах оборудованы специальные поручни. На первом этаже нового жилого комплекса расположатся магазины, предприятия сферы услуг или городские организации.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

