Ефимов: Москвичам оказали около 130 тысяч госуслуг в сфере имущества в 2024 году

Москва обработала около 130 тысяч обращений предпринимателей и физлиц по получению госуслуг в имущественно-земельной и жилищной сферах в 2024 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Цифровизация госуслуг в имущественной сфере завершилась в Москве несколько лет назад. Нововведение упростило взаимодействие граждан и города — сейчас достаточно лишь подачи запроса через портал mos.ru с прикрепленными документами. Статус обращения можно отследить в личном кабинете.

«В сфере имущества для москвичей доступно 28 госуслуг, из которых семь относятся к жилищной. Две из них доступны только на портале mos.ru, а еще пять – как в бумажном, так и в цифровом форматах. 21 государственная услуга в имущественно-земельной сфере с марта 2021 года предоставляется только онлайн на портале mos.ru. Всего в прошлом году за госуслугами обратились более 129 тысяч раз, из них 93,3 тысячи заявок – свыше 70 процентов – поступили в электронном виде. Количество обращений в прошлом году сопоставимо с показателями предыдущего, что говорит о стабильном спросе на городские электронные продукты», — отметил вице-мэр.

Заявители могут подавать запросы по изменению вида разрешенного использования участков, заключению дополнительных соглашений к договорам аренды, согласованию межевого плана участков, предоставлению земли, по вопросам приватизации жилья, а также обращаться за договорами аренды, купли-продажи и дополнительными соглашениями к ним, заказывать документы, связанные с недвижимостью, и так далее.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, наиболее популярны у физлиц и предпринимателей госуслуги, связанные с адресацией объектов недвижимости, заключением договоров социального найма, а также получением справок о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января 1998 года. На их долю в 2024 году пришлось около 70 тысяч обращений — свыше половины поданных заявок.

Онлайн-услуги в имущественной сфере пользуются высоким спросом и у предпринимателей, и у физлиц, отметили в Департаменте информационных технологий. Их оказание соответствует целям столичного проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

