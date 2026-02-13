Ефимов: Москва заключила с инвесторами 74 инфраструктурных договора в 2025 году
Инвесторы заключили с городом 74 инфраструктурных договора в 2025 году. Это позволяет обеспечить жилую застройку местами приложения труда и социальными объектами. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В заключенных между Москвой и девелоперами договорах фиксируются все взаимные обязательства застройщика и города, льготы и меры ответственности. Из 74 договоров, заключенных в 2025 году, 31 нацелен на создание мест приложения труда, еще 43 – на возведение объектов социальной инфраструктуры. За прошедший год количество таких документов увеличилось почти вдвое: в 2024-м было заключено 18 договоров на строительство и передачу городу 22 социальных объектов», – отметил вице-мэр.
Школы, детсады и поликлиники, построенные по инфраструктурным договорам, будут вводиться в эксплуатацию вместе с жилыми корпусами. В договоре указаны перечень объектов, очередность их создания, обязанность застройщика соблюдать проект организации дорожного движения, число квартир по программе реновации, сведения по создаваемым рабочим местам и мероприятия по благоустройству территории.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, договоры между застройщиками и городом позволяют создать для москвичей безопасную и удобную среду. В частности, в районе Кунцево с 2026 по 2039 год построят семь детсадов, четыре школы, два образовательных комплекса и одну поликлинику. Все объекты передадут в собственность города.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в текущем году планируется построить свыше 100 спорткомплексов, больничных корпусов, поликлиник, школ, детсадов и других социальных объектов.
Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Не физика, а сила духа: Какой герой нужен российскому кино
- «Круговорот людей»: Что нужно знать о поездках в Китай под Новый год
- Песков: Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве
- Бизнес на ДТП: Как в России будут контролировать аварийных комиссаров
- Каникулы на месяц: Как китайский Новый год ударит по бизнесу
- Убедить Орбана: США включают «топливный фактор» перед выборами в Венгрии
- «Ничего доказывать не будем»: Ростовцев о выпаде Пихлера в адрес России
- Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%
- Сенатор Новиков раскрыл перспективы Северного морского пути
- «Была встряска»: Как российский бизнес наладил новые связи с Китаем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru