Ефимов: Москва заключила с инвесторами 74 инфраструктурных договора в 2025 году

Инвесторы заключили с городом 74 инфраструктурных договора в 2025 году. Это позволяет обеспечить жилую застройку местами приложения труда и социальными объектами. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В заключенных между Москвой и девелоперами договорах фиксируются все взаимные обязательства застройщика и города, льготы и меры ответственности. Из 74 договоров, заключенных в 2025 году, 31 нацелен на создание мест приложения труда, еще 43 – на возведение объектов социальной инфраструктуры. За прошедший год количество таких документов увеличилось почти вдвое: в 2024-м было заключено 18 договоров на строительство и передачу городу 22 социальных объектов», – отметил вице-мэр.

Школы, детсады и поликлиники, построенные по инфраструктурным договорам, будут вводиться в эксплуатацию вместе с жилыми корпусами. В договоре указаны перечень объектов, очередность их создания, обязанность застройщика соблюдать проект организации дорожного движения, число квартир по программе реновации, сведения по создаваемым рабочим местам и мероприятия по благоустройству территории.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, договоры между застройщиками и городом позволяют создать для москвичей безопасную и удобную среду. В частности, в районе Кунцево с 2026 по 2039 год построят семь детсадов, четыре школы, два образовательных комплекса и одну поликлинику. Все объекты передадут в собственность города.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в текущем году планируется построить свыше 100 спорткомплексов, больничных корпусов, поликлиник, школ, детсадов и других социальных объектов.

Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

