Ефимов: Москва выделила восемь участков для строительства МФК в рамках МаИП

С января 2025 года столица выделила бизнесу восемь участков в четырех административных округах для возведения многофункциональных комплексов (МФК) в рамках осуществления масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала 2025 года в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов столица предоставила девелоперам восемь земельных участков для возведения многофункциональных комплексов общей площадью свыше 385 тысяч квадратных метров», — отметил вице-мэр.

Он добавил, что это решение создаст новые рабочие места и обеспечит четыре административных округа столицы современными инфраструктурными объектами.

Масштабный инвестиционный проект — это механизм взаимодействия города и бизнеса, который действует в столице с 2016 года. Он направлен на развитие экономики и инфраструктуры Москвы, а также на создание рабочих мест. Для этого земельные участки предоставляют в аренду инвесторам. В рамках этой работы в столице появляются социальные, спортивные и транспортные объекты, а также производства, культурно-досуговые центры и общественно-деловые комплексы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что шесть участков бизнесмены получили в Северо-Западном и Новомосковском административных округах столице. Они должны построить шесть МФК общей площадью почти 210 тысяч кв м. Среди них здание в Мневниковской пойме, где появится бизнес-центр размером в 48,5 тысяч кв м, и объект в Коммунарке, где инвестор подготовит МФК площадью свыше 43 тысяч кв м. После окончания работ в них могут открыться отделения банков, кафе, рестораны, магазины и офисные помещения.

