Ефимов: Москва выделила участок для строительства производства в Люблино
Москва передала инвестору земельный участок для строительства производственного комплекса в аренду по льготной ставке один рубль в год, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он уточнил, что инвестором выступила девелоперская компания Hutton. Именно она возведет производственный комплекс на юго-востоке Москвы. Предприятие займет 0,9 гектара земли. Инвестор потратит на строительство более одного миллиарда рублей.
В свою очередь заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что Москва оказывает поддержку индустриальному сектору по поручению мэра Сергея Собянина.
По его словам, благодаря этому в столице появится инновационный комплекс с предприятиями легкой, строительной, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности. Ежегодно здесь планируют выпускать до 110 тысяч единиц мебели, одежды, тары и другой продукции. На производстве появится 260 новых рабочих мест.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что договор аренды земельного участка с инвестором заключен на пять лет. За это время инвестор обязуется завершить в Люблино строительство производства площадью 13,5 тысячи квадратных метров.
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