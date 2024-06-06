Ефимов: Москва выделила участок для строительства производства в Люблино

Москва передала инвестору земельный участок для строительства производственного комплекса в аренду по льготной ставке один рубль в год, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что инвестором выступила девелоперская компания Hutton. Именно она возведет производственный комплекс на юго-востоке Москвы. Предприятие займет 0,9 гектара земли. Инвестор потратит на строительство более одного миллиарда рублей.

В свою очередь заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что Москва оказывает поддержку индустриальному сектору по поручению мэра Сергея Собянина.

По его словам, благодаря этому в столице появится инновационный комплекс с предприятиями легкой, строительной, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности. Ежегодно здесь планируют выпускать до 110 тысяч единиц мебели, одежды, тары и другой продукции. На производстве появится 260 новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что договор аренды земельного участка с инвестором заключен на пять лет. За это время инвестор обязуется завершить в Люблино строительство производства площадью 13,5 тысячи квадратных метров.

