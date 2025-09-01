Ефимов: Москва выделила участок для строительства предприятия по производству кабеля

В Восточном административном округе столицы выделили участок под предприятие, которое будет заниматься производством кабельной продукции. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, соответствующий земельный участок площадью 32,9 тысячи квадратных метров был предоставлен инвестору по льготной ставке в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

«Предоставление участков по ставке один рубль в год для строительства производств является одним из ключевых инструментов развития промышленности. Объем частных вложений в новый объект оценивается в семь млрд рублей», - отметил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева подчеркнула, что земельный участок площадью 3,4 гектара передан компании на Вербной улице в районе Метрогородок, рядом с пересечением Иркутской улицы и 2-го Иртышского проезда. По ее словам, договор аренды был заключен на пять лет.

В Восточном административном округе города на новом промпредприятии смогут трудоустроиться более 300 человек. Уточняется, что строительство этого объекта создаст современные производственные мощности, которые обеспечат столицу необходимой продукцией.