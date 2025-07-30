Ефимов: Москва выделила свыше 180 га земли под строительство с начала года
Москва выделила более 180 га земли для возведения жилых, производственных, социальных, общественно-деловых и других объектов в январе-июне текущего года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Вовлечение земельных участков в экономический оборот стимулирует развитие индивидуального жилищного строительства, транспортной и социальной инфраструктуры Москвы, способствует появлению новых предприятий и созданию рабочих мест. С начала 2025 года город принял решение предоставить около 184,8 гектара земли для реализации свыше 100 градостроительных проектов, включающих возведение частных домов, общественно-деловых, спортивных, производственных объектов. Общая площадь недвижимости составит около 2,2 миллиона квадратных метров», — отметил вице-мэр.
Девелоперы получат участки в аренду. Они смогут построить коммерческие объекты и реализовать масштабные инвестпроекты (МаИП). Кроме того, напрямую у города землю могут приобрести и физические лица для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, для реализации 50 МаИП были выделены свыше 177 га земли в первом полугодии 2025 года. Суммарная площадь недвижимости составит более 2,1 млн «квадратов». Их ввод в эксплуатацию позволит улучшить инфраструктуру Москвы и создаст новые рабочие места.
Еще на пяти участках площадью свыше 2 га по итогам открытых аукционов появятся культурно-бытовые, торговые и иные коммерческие объекты общей площадью примерно 13 тысяч «квадратов». Кроме того, в перечень на портале mos.ru планируется внести свыше 50 участков площадью 5,8 га для ИЖС.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин, заявил, что новый детсад в Очаково-Матвеевском построят в 2026 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жители разрушенного подъезда в Саратове получат выплату на новое жилье
- Каравай вместо пафоса: Молодежь заменила стиль «дорого-богато» сельскими свадьбами
- Роскомнадзор назвал причину блокировки Speedtest
- Россиянам пообещали, что красная рыба подешевеет в сентябре
- Первая австралийская космическая ракета упала сразу после взлета
- Замена Steam? Как площадка видеоигр от «Ростелекома» будет тягаться с VK Play
- Песков опроверг слова Санду о якобы вмешательстве РФ в выборы в Молдавии
- Песков: В Кремле фиксируют все заявления Трампа о санкциях против РФ
- Учителя не поверили в обещания о 13-й зарплате за ЕГЭ
- Россиян призвали отказаться от чая после еды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru