Ефимов: Москва выделила свыше 180 га земли под строительство с начала года

Москва выделила более 180 га земли для возведения жилых, производственных, социальных, общественно-деловых и других объектов в январе-июне текущего года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Вовлечение земельных участков в экономический оборот стимулирует развитие индивидуального жилищного строительства, транспортной и социальной инфраструктуры Москвы, способствует появлению новых предприятий и созданию рабочих мест. С начала 2025 года город принял решение предоставить около 184,8 гектара земли для реализации свыше 100 градостроительных проектов, включающих возведение частных домов, общественно-деловых, спортивных, производственных объектов. Общая площадь недвижимости составит около 2,2 миллиона квадратных метров», — отметил вице-мэр.

Девелоперы получат участки в аренду. Они смогут построить коммерческие объекты и реализовать масштабные инвестпроекты (МаИП). Кроме того, напрямую у города землю могут приобрести и физические лица для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, для реализации 50 МаИП были выделены свыше 177 га земли в первом полугодии 2025 года. Суммарная площадь недвижимости составит более 2,1 млн «квадратов». Их ввод в эксплуатацию позволит улучшить инфраструктуру Москвы и создаст новые рабочие места.

Еще на пяти участках площадью свыше 2 га по итогам открытых аукционов появятся культурно-бытовые, торговые и иные коммерческие объекты общей площадью примерно 13 тысяч «квадратов». Кроме того, в перечень на портале mos.ru планируется внести свыше 50 участков площадью 5,8 га для ИЖС.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин, заявил, что новый детсад в Очаково-Матвеевском построят в 2026 году.

