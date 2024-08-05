Ефимов: Москва выделила около 110 гектаров земли для строительства производств
За шесть месяцев 2024 года Москва предоставила предпринимателям участки по льготной ставке за рубль в год для реализации 18 проектов в рамках программы масштабных инвестпроектов (МаИП), рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Совокупная площадь планируемых промышленно-производственных объектов составит почти миллион квадратных метров. Размер инвестиций в реализацию проектов может превысить 100 миллиардов рублей», – отметил он.
Всего Москва заключила уже 46 таких договоров, из них 18 – с начала текущего года. В рамках программы в столице появятся предприятия пищевой, строительной и легкой промышленности.
Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что семь участков площадью 85 гектаров было предоставлено в ТиНАО, 26,6 гектара земли предоставлены на западе, северо-западе, северо-востоке, юго-востоке, юго-западе, юге столицы, а также в Зеленограде.
Земельные участки в рамках программы город выделяет в аренду без торгов на пять лет. Их реализация позволяет создавать современную инфраструктуру в столице, а граждане получают новые рабочие места.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru