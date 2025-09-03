Ефимов: Москва выделила 11 участков для реализации МаИП в Коммунарке

За последние три года в столичном районе Коммунарка выделили почти 10 га земли на 11 участках административно-делового центра для строительства в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Масштабные инвестиционные проекты позволяют привлекать девелоперов к развитию городской инфраструктуры, созданию рабочих мест в разных частях столицы, а также к решению крупных градостроительных задач. В частности, город выделил 11 земельных участков площадью почти 10 гектаров для строительства многофункциональных комплексов на территории района Коммунарка Новомосковского административного округа, где формируется административно-деловой кластер», — отметил вице-мэр.

По его словам, для реализации всех инициатив в районе возведут почти 850 тысяч кв м недвижимости. К новым комплексам могут относиться офисная недвижимость, банковские отделения, кафе, магазины, рестораны и многое другое. Срок аренды в данном случае составляет пять лет — за это время предприниматели должны завершить свои проекты.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева также подчеркнула, что бизнес проявил высокий интерес к строительству деловых объектов в ТиНАО за последние полтора года. Она указала, что больше половины договоров были заключены с инвесторами в последние полтора года, а в 2025-м им уже предоставили площади в 1,3 га.



Одним из примером последних соглашений в рамках МаИП является возведение многофункционального комплекса около бульвара Мечникова. Город выделил 0,63 га земли под эти нужды, а площадь будущего объекта превысит 43 тысячи кв м.

