Ефимов: Москва ввела новый порядок контроля за ограждениями стройплощадок
Правительство российской столицы утвердило новые нормы, которым должны отвечать временные ограждения строительных площадок, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Нормативы разработаны столичным департаментом градостроительной политики с целью улучшения внешнего облика города и обеспечения безопасности строительных работ.
«Новые правила позволят оперативно приводить временные ограждения строительных площадок городских объектов в соответствие с установленными требованиями. При выявлении нарушений застройщик обязан устранить их в течение двух недель с момента получения уведомления, в противном случае временные ограждения будут приведены в надлежащий вид городом с возмещением понесенных затрат в соответствии с условиями контракта на выполнение строительных работ. Это позволит повысить уровень контроля за состоянием ограждений», – рассказал заммэра.
Принятые изменения относятся к объектам, по которым государственным заказчиком выступают структуры исполнительной власти, относящиеся к Комплексу градостроительной политики и строительства Москвы. Нововведения вступили в силу в марте.
Как пояснил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, отныне на ведомство возложена ответственность за приведение ограждений в надлежащий вид в том случае, если это не сделает в необходимые сроки сам застройщик. Таки правила гарантируют выполнение требований, что улучшит качество и безопасность строительных работ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков назвал приговор Ле Пен «попранием демократии»
- Электроснабжение в Брянской области восстановили после атаки ВСУ
- Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года
- Песков заявил о готовности Путина к оперативным контактам с Трампом
- В Госдуме раскритиковали отказ Армении от финансирования ОДКБ
- Белоруссия готовится к техническим переговорам с РФ о строительстве второй АЭС
- Песков заявил, что Россия и США не подписывали документы о проектах по металлам
- Больше 50 вспышек зафиксировано на Солнце за четыре дня
- ВС РФ поразили цеха производства и склады боеприпасов ВСУ
- В России впервые утвердили ГОСТ для работы торговых автоматов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru