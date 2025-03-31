Ефимов: Москва ввела новый порядок контроля за ограждениями стройплощадок

Правительство российской столицы утвердило новые нормы, которым должны отвечать временные ограждения строительных площадок, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Нормативы разработаны столичным департаментом градостроительной политики с целью улучшения внешнего облика города и обеспечения безопасности строительных работ.



«Новые правила позволят оперативно приводить временные ограждения строительных площадок городских объектов в соответствие с установленными требованиями. При выявлении нарушений застройщик обязан устранить их в течение двух недель с момента получения уведомления, в противном случае временные ограждения будут приведены в надлежащий вид городом с возмещением понесенных затрат в соответствии с условиями контракта на выполнение строительных работ. Это позволит повысить уровень контроля за состоянием ограждений», – рассказал заммэра.



Принятые изменения относятся к объектам, по которым государственным заказчиком выступают структуры исполнительной власти, относящиеся к Комплексу градостроительной политики и строительства Москвы. Нововведения вступили в силу в марте.



Как пояснил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, отныне на ведомство возложена ответственность за приведение ограждений в надлежащий вид в том случае, если это не сделает в необходимые сроки сам застройщик. Таки правила гарантируют выполнение требований, что улучшит качество и безопасность строительных работ.

